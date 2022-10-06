Більше не разом: Жизель Бундхен та Том Бреді найняли адвокатів із шлюборозлучних процесів

Бразильська супермодель Жизель Бундхен та її чоловік гравець в американський футбол Том Бреді згідно з інформацією, яка давно просочилася в пресу, перебувають на межі розлучення. І навіть найняли адвокатів із шлюборозлучних процесів.

Одразу кілька джерел ексклюзивно для Page Six розповіли про те, що пара готується до того, щоб розділити майно та розлучитися. Протягом останніх кількох тижнів ходили чутки, що Жизель та Том живуть окремо після великої сварки, а тепер обмірковують, як поділити свою багатомільйонну імперію.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

Днями Жизель Бундхен була помічена в Маямі, вона прямувала на тренування до спортзалу. На знімках, опублікованих Daily Mail видно, що на пальці моделі не було обручки.

Про ймовірне розлучення пари заговорили після того, як Жизель була відсутня на кількох останніх іграх чоловіка, хоча раніше завжди приїздила його підтримати і часто брала з собою дітей. Пара виховує двох – 12-річного сина Бенджаміна та 9-річну дочку Вівіан. Одружилися Жизель та Бреді 2009 року, а до цього зустрічалися два роки.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

Подружжя має спільну нерухомість, яка оцінюється в 26 мільйонів доларів. Зовсім нещодавно вони придбали будинок за 17 мільйонів доларів на острові Індіан-Крік у Маямі, в районі, який жартома називають "Бункером мільярдерів".

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

Також є квартира в розкішній будівлі Tribeca у Нью-Йорку вартістю 3,6 мільйона доларів та нерухомість вартістю 5,7 мільйона доларів в ексклюзивному клубі Майка Мелдмана у Єллоустоуні в Монтані.

Але будинок, який найбільше любить Бундхен – це дім пари на півострові Нікоя у Коста-Ріці, де родина часто відпочивала протягом багатьох років.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

Особисті статки Тома Бреді оцінюються в 250 мільйонів доларів, приблизно в такому ж діапазоні є і статки Жизель Бундхен. Незважаючи на те, що вона не так часто зараз знімається в рекламі та у фотосесіях, а кар'єру подіумної моделі завершила, їй вдавалося продовжувати отримувати величезну зарплату відколи вона працювала "ангелом" Victoria's Secret.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

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