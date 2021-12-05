Більше не сяє бюстом: Біллі Айліш в улюбленому оверсайз-образі з'явилася на доріжці

Більше не сяє бюстом: Біллі Айліш в улюбленому оверсайз-образі з'явилася на доріжці

19-річна американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш відвідала церемонію Music Hitmakers 2021 року від видання Variety.

Вже п'ятий рік видання Variety обирає своїх фаворитів. Цього року Біллі виявилася переможницею у номінації "Пісня року у кіно".

Біллі Айліш / Associated Press

На доріжці знаменитість з'явилася в оверсайз-пальті винного кольору, підібравши під низ подовжену трикотажну кофту і штани трохи темніші за кольором. А взута артистка була в чоботи Raf Simons.

У неї на шиї сяяло кілька золотих підвісок, макіяж був максимально природний і вона одягла окуляри від сонця.

Біллі Айліш / Associated Press

Схоже, часи, коли Біллі виходила на доріжку в прозорих блузах і в хутрі давно минули. Співачка вирішила повернутися не лише до улюбленого стилю, в якому, безумовно, комфортніше позувати перед камерами, а й до чорного кольору волосся.

Біллі Айліш / Associated Press

Та й свої пишні груди, як під час церемонії LACMA Art + Film у Лос-Анджелесі Айліш більше не показує публіці.

Біллі Айліш / Associated Press

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