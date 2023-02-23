Більше не в депресії: Талула Вілліс у рожевому бікіні станцювала біля басейну

Дочка Демі Мур та Брюса Вілліса – Талула – відкрито розповідала про свою боротьбу з депресією, але зараз настрій дівчини, схоже, прекрасний.

У своєму блогу в Instagram Талула опублікувала ролик, у якому показала, як танцює в рожевому бікіні на тлі басейну, а потім плюхається у воду. 29-річна Вілліс може похизуватися чудовою фігурою.

Ролик Талула підписала так: "Мені було дуже сумно, дуже довго. Але я пам'ятаю, хто я, дякую всім, хто любив мене весь цей час, я рада, що нарешті потрапила на вечірку", — підписала кумедне відео дівчина. Вона опублікувала й інші відео з таких "вечірок".

(гортайте відео праворуч)

Нагадаємо, Талула Вілліс вже давно веде здоровий спосіб життя і утримується від алкоголю. До такого рішення дівчина прийшла після того, як боролася із залежністю від наркотиків та алкоголю.

Зав'язали з цією поганою звичкою також її матір Демі Мур, вона не вживає вже 10 років, і сестра Скаут.

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