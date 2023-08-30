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Біля басейну: британська зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася спокусливою п'ятою точкою

Біля басейну: британська зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася спокусливою п'ятою точкою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Біля басейну: британська зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася спокусливою п'ятою точкою

Олівія Гокінс/Instagram

Олівія Гокінс насолоджується відпусткою в Португалії.

Колишня учасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Олівія Гокінс опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Кінта-ду-Лаго.

Олівія позувала біля басейну у чорному купальнику, який добре сидів на її стрункій фігурі. Волосся вона заплела у кіску і доповнила лук чорними окулярами та сережками-кільцями.

Олівія Гокінс/Instagram / ©
Олівія Гокінс/Instagram

На інших фото Олівія похизувалася сексуальними сідницями.

Олівія Гокінс/Instagram / ©
Олівія Гокінс/Instagram
Олівія Гокінс/Instagram / ©
Олівія Гокінс/Instagram

Нагадаємо, а інша учасниця реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – у мініатюрному чорному купальнику продемонструвала тонку талію і плаский живіт.

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Дата публікації
Перегляди
527
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