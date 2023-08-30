Біля басейну: британська зірка реаліті у чорному купальнику похизувалася спокусливою п'ятою точкою

Олівія Гокінс насолоджується відпусткою в Португалії.
Колишня учасниця британського реалітішоу "Острів кохання" Олівія Гокінс опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку у Кінта-ду-Лаго.
Олівія позувала біля басейну у чорному купальнику, який добре сидів на її стрункій фігурі. Волосся вона заплела у кіску і доповнила лук чорними окулярами та сережками-кільцями.
На інших фото Олівія похизувалася сексуальними сідницями.
Нагадаємо, а інша учасниця реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – у мініатюрному чорному купальнику продемонструвала тонку талію і плаский живіт.
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