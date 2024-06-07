Біля басейну в пустелі: ізраїльська модель Бар Рафаелі в бікіні блиснула фігурою

Дівчина після тривалої декретної відпустки повернулася до моделінгу та активно бере участь у фотосесіях.
39-річна топмодель Бар Рафаелі показала серію знімків із чергової робочої фотосесії. Локацією для зніманнь було обрано готель у пустелі. Ізраїльтянка позувала в коричневому та білому бікіні на борту басейну. Фігура моделі та багатодітної мами має приголомшливий вигляд, що не дивно, адже вона займається спортом щодня, чергуючі кардіотренування, силові та пілатес.
На одному з фото Бар знято з келихом у руках. Справа в тому, що знімання збіглася з її днем народження – 4 червня. Тому, мабуть, святкування вирішили не скасовувати.
Зазначимо, Рафаелі серйозно взялася за свою модельну кар'єру і почала частіше з'являтися у промокампаніях брендів та фотосетах. Весь свій час ще донедавна вона приділяла вихованню трьох дітей – двох доньок та сина. Але, судячи з її публікацій у фотоблогу, вона налаштована повернеться у фешн-бізнес.
Нагадаємо, раніше топмодель Бар Рафаелі похизувалася підтягнутими сідницями.
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