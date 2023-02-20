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Біля пальми і з кокосом у руці: учасниця "Холостяка-12" у прозорому кроптопі блиснула сексуальними грудьми

Біля пальми і з кокосом у руці: учасниця "Холостяка-12" у прозорому кроптопі блиснула сексуальними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Біля пальми і з кокосом у руці: учасниця "Холостяка-12" у прозорому кроптопі блиснула сексуальними грудьми

Вікторія Варлей/photo_milaaa

Вікторія Варлей продовжує тішити підписників гарними світлинами із фотосету на узбережжі Атлантичного океану.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram новий знімок із пікантної пляжної фотосесії.

Цього разу красуня позувала на узбережжі Атлантичного океану біля пальми, тримаючи у руці кокос.

Вікторія продемонструвала струнку граційну фігуру у спокусливому образі. На ній була чорна довга спідниця з високим розрізом, який оголював її стрункі ноги, і бежевий прозорий кроптоп із сексуальним декольте. Крізь кроптоп просвічувалися пишні сексуальні груди Варлей.

Вікторія Варлей/photo_milaaa / ©
Вікторія Варлей/photo_milaaa

Лук вона доповнила гладким пучком і гарним макіяжем.

Нагадаємо, минулого разу Віка Варлей позувала на пляжі топлес.

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Дата публікації
Перегляди
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