Біля розкішної автівки: провокаційна Блек Чайна потрясла пишними сідницями і похизувалася розтяжкою

33-річна американська модель, танцівниця і зірка Instagram обожнює епатувати публіку своїми відвертими витівками.

Блек Чайна опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала в обтислому бежевому топі і лосинах з принтом, а також у пітонових ботильонах на вискоких підборах. Її лук доповнив яскравий макіяж і довге біляве волосся.

Чайна підійшла до розкішного білого автомобілю і потрясла біля нього своїми пишними сідницями. Видовище — ефектне.

Потім красуня сіла в автівку і поїхала кататися. Але вона зупинилася, вийшла до дорожнього знаку і продемонструвала свою розтяжку — задерши ногу вище голови.

Ще у фотоблогу Блек є безліч знімків, на яких вона вихваляється сексуальними аутфітами.

Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

Читайте також: У мереживній білизні і босоніжках з перлами: Блек Чайна спокусливо позувала на камеру

Провокаційні образи Блек Чайни (38 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання