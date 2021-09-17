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Біля розкішної автівки: провокаційна Блек Чайна потрясла пишними сідницями і похизувалася розтяжкою

Біля розкішної автівки: провокаційна Блек Чайна потрясла пишними сідницями і похизувалася розтяжкою

Біля розкішної автівки: провокаційна Блек Чайна потрясла пишними сідницями і похизувалася розтяжкою

Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

33-річна американська модель, танцівниця і зірка Instagram обожнює епатувати публіку своїми відвертими витівками.

Блек Чайна опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала в обтислому бежевому топі і лосинах з принтом, а також у пітонових ботильонах на вискоких підборах. Її лук доповнив яскравий макіяж і довге біляве волосся.

Чайна підійшла до розкішного білого автомобілю і потрясла біля нього своїми пишними сідницями. Видовище — ефектне.

Потім красуня сіла в автівку і поїхала кататися. Але вона зупинилася, вийшла до дорожнього знаку і продемонструвала свою розтяжку — задерши ногу вище голови.

Ще у фотоблогу Блек є безліч знімків, на яких вона вихваляється сексуальними аутфітами.

Блек Чайна / © Instagram Блек Чайни
Блек Чайна / Instagram Блек Чайни
Блек Чайна / © Instagram Блек Чайни
Блек Чайна / Instagram Блек Чайни
Блек Чайна / © Instagram Блек Чайни
Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

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