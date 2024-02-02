Білявка на пляжі: модель у білому бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі продовжує тішити своїх підписників гарячими знімками з відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову пікантну світлину з відпочинку на пляжі.

Дівчина спокусливо позувала у білому бікіні на тонких зав'язках. Арабелла похизувалася стрункою і сексуальною фігурою.

Арабелла Чі/Instagram

Свій пляжний лук вона доповнила білою панамкою, золотою підвіскою на ланцюжку і золотими браслетами.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у кроптопі і лосинах похизувалася підтягнутим тілом.

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