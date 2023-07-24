Білявка у блакитному ромпері: ексмодель Victoria's Secret похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Фотографи заскочили 35-річну американську модель Джой Корріган під час прогулянки Лос-Анджелесом.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила колишня американська модель Victoria's Secret, Sports Illustrated і Playboy Playmate – Джой Корріган.

Білявка була одягнена у блакитний ромпер із пікантним декольте, який чудово підкреслив її сексуальну та ідеальну фігуру і стрункі ноги.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

У цьому вбранні Корріган похизувалася також пружними сідницями.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

Лук Джой доповнила білими кросівками, шкарпетками і білою тьобаною сумочкою Chanel. Вона розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж і одягла на шию делікатний ланцюжок.

Нагадаємо, раніше Джой Корріган папараці заскочили на пляжі. Красуня засмагала у рожевому купальнику з квітковим принтом, ліф якого був на неї трішки замалий.

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