Білявка у мереживній білизні з пір'ям: британська модель продемонструвала ідеальну фігуру

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася з фоловерами в Instagram новою пікантною світлиною.

Білявка позувала на подвір'ї будинку. Вона постала перед фотокамерою у світлій мереживній білизні, прикрашеній пір'ям на бретельках і поясі для підтяжок.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла має ідеальну фігуру: у неї підтягнуте тіло, плаский живіт, сексуальний бюст і стрункі ноги.

"Там, де з'являються пір'я, ангели поруч", - підписала модель фото.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася сексуальними формами у мереживній білизні різних кольорів.

Читайте також: