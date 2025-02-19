Білявка у яскравій мінісукні: Емма Ернан у гламурному луку вийшла на прогулянку з песиками

Зірка реаліті завжди виходить у світ у красивих образах.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі.
Білявка вийшла вигуляти своїх двох домашніх улюбленців: одного вона несла на руках, а іншого вела на повідці.
Емма мала гламурний вигляд. На ній була твідова коротка сукня блакитно-рожевих кольорів із рюшами на подолі. Вбрання мало пікантний квадратний виріз і декоративні білі ґудзики. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ернан.
Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках і білою сумкою. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст, накрутивши його в локони, зробила макіяж із рожевою помадою і французький манікюр.
На обличчя Емма одягла окуляри у білій оправі від Chanel, вуха прикрасила сережками у вигляді логотипу французького бренду, шию – намистом із трьох ниток перлів, а руки – каблучками і браслетом Cartier.
Нагадаємо, Емма Ернан у сукні зі стразами і босоніжках Saint Laurent вийшла на знімання шоу.
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