Білявка з величезними грудьми: порноакторка-трансгендер позувала на пляжі у салатовому бікіні

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram фото з відпочинку.

Білявка сфотографувалася на узбережжі з синьою дошкою для серфінгу, на якій був зображений чорний символ Playboy.

Брітні Кейд/Instagram

Брітні була одягнена у салатове бікіні, ліф якого підкреслив її величезні груди, і в салатову велюрову мініспідницю.

Брітні Кейд/Instagram

Кейд мала розпущене волосся, макіяж із довгими та пишними накладними віями, довгий французький манікюр і ланцюжок із підвіскою на шиї.

Читайте також: