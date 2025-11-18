Емілі Блант / © Associated Press

У понеділок американський журнал ELLE організував захід «Жінки Голлівуду 2025», в якому взяли участь найвпливовіші зірки індустрії шоубізнесу. Щорічний захід відбувався в готелі Four Seasons у Лос-Анджелесі і на ньому вшановували видатних жінок, представлених в останньому номері видання. З’явилася серед гостей і зірка фільму «Диявол носить Prada» Емілі Блант.

Акторка вийшла у світ у сукні від Ralph Lauren з білого оксамиту, що було дуже незвичним, оскільки ця тканина є більш популярною в чорному кольорі. Вбрання було з колекції осінь-зима 2025, мало американську пройму та комір, оригінально прикрашений тканиною з перфорацією і чорним мереживом.

Гламуру образу Блант додали чорний клатч і прикраси з діамантами від знаменитого ювелірного бренду Bvlgari.

А ось днем раніше акторка приголомшила всіх сукнею червоного кольору від Модного дому Schiaparelli, яку створив креативний директор бренду Деніел Розберрі для колекції весна-літо 2026. Вбрання привернуло багато уваги, оскільки в ньому була прозора вставка у незвичному місці.

