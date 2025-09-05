- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 163
- 1 хв
Білий верх і чорний низ: елегантна Ель Феннінг на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто
Акторка відвідала 4 вересня Міжнародний кінофестиваль у Торонто, який стартував у Канаді.
Ель Феннінг з’явилася на заході, щоб презентувати фільм зі своєю участю «Сентиментальна цінність», світова прем’єра якого відбулася 21 травня 2025 року на Каннському кінофестивалі у Франції, де він отримав Гран-прі.
27-річна Ель вийшла на публіку у вбранні від Модного дому Valentino з колекції Resort 2026, що складалося з білого верху — блузи з одним рукавом, складками і розрізом, а також довгої чорної спідниці зі шлейфом. Волосся акторки було зібрано в лаконічну зачіску з проділом, а завершила вона свій образ прикрасами від Cartier із зображенням пантери.
Нагадаємо, що в Каннах акторка презентувала цей фільм у гламурній сукні з 3D-квітами від Armani Prive, яку створив уже покійний модельєр Джорджіо Армані. Дизайнер пішов із життя 4 вересня.