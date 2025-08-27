ТСН у соціальних мережах

Білий верх і чорний низ: Тільда Свінтон вийшла на червону доріжку в сукні з рукавами-дзвіночками

Лаконічна і стримана сукня акторки виділялася на тлі гламурніших і відкритих вбрань інших гостей заходу.

Тільда Свінтон

Акторка Тільда Свінтон — часта гостя на Венеційському кінофестивалі, і цього року вона завітала на відкриття цього грандіозного заходу, що також супроводжувалося прем’єрою фільму «Благодать» режисера Паоло Соррентіно.

64-річна акторка одягла на захід вбрання в класичних кольорах — верх був білим, а низ чорним. Також верх сукні мав легке драпування на горловині, а рукави-дзвіночки прикрашали невеличкі банти. На талії пишна спідниця акторки була зі складками.

Тільда доповнила образ масивними каблучками з камінням, легким макіяжем і об’ємною зачіскою, в яку стилісти вклали її сиве волосся.

Також серед гостей заходу з’явилися модель Гайді Клум із донькою Лені та акторка Кейт Бланшетт.

