- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Білий верх і чорний низ: Тільда Свінтон вийшла на червону доріжку в сукні з рукавами-дзвіночками
Лаконічна і стримана сукня акторки виділялася на тлі гламурніших і відкритих вбрань інших гостей заходу.
Акторка Тільда Свінтон — часта гостя на Венеційському кінофестивалі, і цього року вона завітала на відкриття цього грандіозного заходу, що також супроводжувалося прем’єрою фільму «Благодать» режисера Паоло Соррентіно.
64-річна акторка одягла на захід вбрання в класичних кольорах — верх був білим, а низ чорним. Також верх сукні мав легке драпування на горловині, а рукави-дзвіночки прикрашали невеличкі банти. На талії пишна спідниця акторки була зі складками.
Тільда доповнила образ масивними каблучками з камінням, легким макіяжем і об’ємною зачіскою, в яку стилісти вклали її сиве волосся.
Також серед гостей заходу з’явилися модель Гайді Клум із донькою Лені та акторка Кейт Бланшетт.