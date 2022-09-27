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Битва асиметричних жакетів-смокінгів Тіни Кароль: білий vs чорний

Битва асиметричних жакетів-смокінгів Тіни Кароль: білий vs чорний

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Битва асиметричних жакетів-смокінгів Тіни Кароль: білий vs чорний

Фото: Instagram Тiни Кароль

Артистка приміряла вбрання від українського бренду.

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували фотоколаж, який складається із двох її луків від української дизайнерки Валерії Ковальської. На першому співачка позує у чорних прямих штанях і білому асиметричному жакеті-смокінгу з плісованою вставкою білого та чорного кольорів.

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На іншій світлині Кароль поєднала чорні штани із таким самим, але чорним асиметричним жакетом-смокінгом та білою зав'язкою на ньому.

У підписі до фото запитали у фоловерів, який же аутфіт обрати: 1 чи 2?

На нашу думку, Тіні пасують обидва образи. Та й взагалі, що б вона не одягла, їй у всьому гарно.

Нагадаємо, Кароль показала кілька ефектних образів з її нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені".

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