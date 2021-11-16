Битва білих суконь від Zuhair Murad: Джессіка Честейн vs Тейлор Свіфт

Цієї осені зірки з'явилися в однакових вбраннях.

Нові колекції дизайнерів завжди дуже популярні серед знаменитостей, але особливо полюбилася багатьом колекція Resort 2022 від ліванського модельєра Зухаїра Мурада (Zuhair Murad). Нещодавно у вільній молочній сукні з цієї колекції на шоу Джиммі Феллона з'явилася співачка Тейлор Свіфт. Вбрання прикрашало оздоблення із золотих намистин на комірі, рукавах та кишенях.

Образ Тейлор доповнила золотистими туфлями-човниками, червоним лаком та червоною помадою на губах. Волосся співачки було зібрано у високий хвіст.

Тейлор Свіфт / Getty Images

Наприкінці вересня цього року в такій самій сукні з'явилася і акторка Джесіка Честейн. У молочній сукні від Зухаїра Мурада зірку сфотографували біля готелю Maria Cristina в Іспанії. Європу вона відвідувала у межах 69-го щорічного міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. На Джесіці теж були туфлі-човники, але тільки сріблястого кольору. Волосся вона зібрала в низький хвіст.

Джессіка Честейн / Getty Images

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