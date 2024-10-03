Битва блискучих суконь: Шарлотта Казірагі vs Жасмін Тукс

Для своїх світських виходів Шарлотта Казірагі, 38-річна монакська журналістка та онука Грейс Келлі, та 33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вибрали схожі сукні.

Шарлотта відвідала галаконцерт до відкриття сезону балету в Палаці Гарньє в Парижі і одягла на нього вишукану синю сукню, розшиту камінням, на тонких бретельках від Chanel, підібрала до неї чорні сатинові туфлі з круглими носами на високих підборах і сережки Chanel з діамантами вартістю 87 400 доларів.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

А Жасмін одягла молочну сукню, яка виблискувала, на тонких бретельках на звану вечерю, організовану косметичною компанією Estee Lauder. Свій образ дівчина доповнила молочним пальтом та золотими аксесуарами.

Фото: Instagram Жасмін Тукс

Фото: Instagram Жасмін Тукс

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