Битва червоних суконь із квітами: Марго Роббі vs Емілі Блант

Червоні сукні на червоній доріжці – не рідкість. Найсміливіші зіркові красуні у всьому червоному зовсім не бояться злитися з хідником. У списку таких сміливих красунь – Марго Роббі та Емілі Блант, які нещодавно продемонстрували на світських заходах образи ladies in red, головними акцентами у яких були трендові об'ємні квіти.

Марго Роббі на церемонії нагородження Critics Choice Awards 2024 у Санта-Моніці з'явилася в елегантній червоній сукні від бренду Balmain з драпуванням, оголеними плечами і шлейфом, яку для неї створили на замовлення. Зверху вбрання було щедро прикрашене червоними трояндами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Свій лук акторка доповнила діамантовими сережками від Lorraine Schwartz, елегантною зачіскою і ніжним макіяжем.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Емілі Блант для премії Critics Choice Awards у Лос-Анджелесі обрала кутюрну червону сукню Armani Privé з паєтками, оголеною спиною та одним рукавом. Плече і спину прикрашали об'ємні квіти з тканини.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Зірка зробила низький пучок, макіяж із акцентом на червоній помаді і доповнила аутфіт прикрасами від Tiffany & Co.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

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