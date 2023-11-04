Битва червоних суконь із вирізами: Софія Вергара vs Рейчел Макадамс

Відома акторка одягла сукню з круїзної колекції 2023 року, але раніше її вже одягала її колежанка.
Зірки одягають схожі чи навіть однакові вбрання досить часто і не стала винятком комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара. Зірка вирішила повторити образ своєї колежанки — акторки Рейчел Макадамс, у якій та відвідала прем'єру фільму "Ти тут, Бог? Це я, Маргарет" навесні цього року.
Софія одягла червону сукню з вирізом на грудях від британської модельєрки Victoria Beckham і доповнила її сумкою Chanel та сріблястими босоніжками.
У такому вбранні Софія прийшла на виставку Frequency, організовану братом акторки Сальми Гаєк у Christie's у Беверлі-Гіллз.
Але все ж таки сукня Рейчел трохи відрізнялася, у неї був ще один виріз на талії.
Читайте також:
- Битва образів у оксамитових синіх сукнях: Наомі Кемпбелл vs Аміна Муадді
- Несподівано: Дженніфер Лопес та Емма Робертс з'явилися з однаковими поясами на талії
- Битва червоних суконь: Лілі Аллен vs Емма Робертс