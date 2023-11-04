Битва червоних суконь із вирізами: Софія Вергара vs Рейчел Макадамс

Відома акторка одягла сукню з круїзної колекції 2023 року, але раніше її вже одягала її колежанка.

Зірки одягають схожі чи навіть однакові вбрання досить часто і не стала винятком комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара. Зірка вирішила повторити образ своєї колежанки — акторки Рейчел Макадамс, у якій та відвідала прем'єру фільму "Ти тут, Бог? Це я, Маргарет" навесні цього року.

Софія одягла червону сукню з вирізом на грудях від британської модельєрки Victoria Beckham і доповнила її сумкою Chanel та сріблястими босоніжками.

У такому вбранні Софія прийшла на виставку Frequency, організовану братом акторки Сальми Гаєк у Christie's у Беверлі-Гіллз.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Але все ж таки сукня Рейчел трохи відрізнялася, у неї був ще один виріз на талії.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Читайте також: