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Битва червоних суконь: Лілі Аллен vs Емма Робертс

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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544
Час на прочитання
1 хв
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Битва червоних суконь: Лілі Аллен vs Емма Робертс

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Знаменитості мали у сукнях зовсім різний вигляд.

Коли бренд Philosophy di Lorenzo Serafini представив у колекції весна-літо 2023 напівпрозору максісукню насиченого червоного кольору, багато хто просто закохався в це вбрання. Не змогли встояти і дві знаменитості — британська співачка Лілі Аллен та американська акторка Емма Робертс.

Вбрання має V-подібне декольте та ґудзики спереду, також у нього багато оборок, опущена лінія плеча та напівпрозора спідниця.

Лілі сфотографували папараці в цьому вбранні, коли вона виходила з театру Герцога Йоркського, що в Лондоні. Образ жінка доповнила червоним клатчем, а волосся уклала назад.

Лілі Аллен / © Getty Images
Лілі Аллен / Фото: Getty Images

А ось Емма, яка також є племінницею акторки Джулії Робертс, прийшла у цій довгій сукні на спеціальний показ романтичної комедії "Знайомство батьків", який відбувся в готелі Crosby Street ще взимку. На відміну від Лілі, вона додала в образ червону помаду, а також взула червоні босоніжки.

Емма Робертс / © Associated Press
Емма Робертс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
544
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