Битва червоних суконь: Мілла Йовович vs Діта фон Тіз

Знаменитості обрали однакові вбрання. Як думаєте, кому червона сукня личить більше?

Все частіше знаменитостей можна помітити у схожих вбраннях. Так, наприклад, на кілька днів тому Леді Амелія Спенсер вийшла у світ у золотій сукні від бренду Michael Kors, а тепер акторка Мілла Йовович повторила образ королеви бурлеска Діти фон Тіз.

Міла одягла червону сукню-футляр від бренду Moschino на галавечерю amfAR у Лос-Анджелесі. Атласне вбрання з довгим шлейфом не мало бретельок, але було прикрашене великими чорними серцями, вишитими з бісеру.

Доповнила акторка свій образ червоним манікюром, чорними туфляїтами-човниками, великими сережками, а на тіло приклеїла ще кілька чорних сердець, як на сукні.

Мілла Йовович / Associated Press

Раніше в такій же сукні позувала для фото і неперевершена Діта фон Тіз. У лютому 2021 року вона взяла участь у показі бренду Moschino, який минув у межах Тижня моди у Мілані. Модний дім презентував тоді колекцію осінь-зима 2021-2022. Показ нагадував салонне шоу 1940-х та 1950-х років.

Діта закривала фешншоу в цій червоній обтислій сукні, розшиті спереду чорними сердечками, але тільки її сукня була довшою, також довшим був і шлейф.

Діта фон Тіз / Getty Images

А ще на відміну від Мілли, вбрання Діта фон Тіз мало пікантну деталь — виріз на сідницях у формі серця.

Діта фон Тіз / Getty Images

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