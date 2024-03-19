Битва чорних вбрань із вирізом: Кайлі Дженнер vs Яра Шахіді

Акторка Яра Шахіді відвідала 55-ту щорічну церемонію вручення нагород організації NAACP, яка відбулася у місті Лос-Анджелесі. Дівчина обрала для заходу чорне вбрання, яке складалося зі шкіряного топу та плісованої довгої спідниці.

Топ був креативного дизайну, оскільки він мав не однакові пройми, а також овальний виріз знизу. Автором цього вбрання є бренд Ferragamo.

Образ Яра доповнила високою зачіскою, макіяжем та браслетом на руці.

Яра Шахіді / Фото: Getty Images

Однак у подібному луку минулого року з'явилася на церемонії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Кайлі Дженнер. Але її вбрання трохи відрізнялося — топ був у вигляді бюстьє, а спідниця зроблена трохи з іншої тканини і не мала плісування. Образ вона доповнила великими золотими сережками та елегантним укладанням.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

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