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Битва дивних образів з величезними каптурами: Анна Делоо Руссо vs Тіна Кунакі

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Битва дивних образів з величезними каптурами: Анна Делоо Руссо vs Тіна Кунакі

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Зірки часто одягають на світські заходи однакові образи.

Минулого року на червону доріжку Каннського кінофестивалю вийшла французька модель Тіна Кунакі і звернула на себе величезну кількість уваги, адже обрала не просто пересічний одяг, а довге вбрання лавандового відтінку з каптуром та шлейфом.

Сукню дівчини доповнював широкий пояс червоного кольору, який вона зав'язала на бант.

Автором сукні є креативний директор бренду Valentino П'єр Паоло Піччолі.

Тіна Кунакі / © Getty Images
Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Через рік у такому ж вбранні в Катарі вийшла на червону доріжку журналістка, колекціонерка та світська левиця – 60-річна Анна Делло Руссо. Фіолетову сукню від Valentino вона вирішила одягти на церемонію вручення премії Fashion Trust Arabia Prize 2022, яка відбулася у Національному музеї Катару.

Анна Делло Руссо / © Getty Images
Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

Як думаєте, кому зі знаменитостей сукня личить більше? Залишіть свою реакцію нижче.

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