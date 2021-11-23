Битва дивних вбрань: Ріта Ора vs Кім Петрас

Співачки вийшли у світ в однакових вбраннях. Кому образ личить більше?

Все частіше зірки повторюються у образах під час світських заходів. Так ось британська співачка Ріта Ора одягла аутфіт від бренду Richard Quinn, який складався з розшитої каміння та бісером мінісукні з довгими рукавами. Образ Ріта доповнила латексними легінсами, черевиками зі стразами та чокером із шипами.

Ріта Ора / Getty Images

Але сподобалася ця незвичайна сукня не лише Ріті. Раніше в екстравагантному вбранні на MTV Video Music Awards з'явилася німецька співачка Кім Петрас, але своє вбрання вона доповнила ще водолазкою та балаклавою. Взута дівчина була у гламурні туфлі.

Кім Петрас / Getty Images

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