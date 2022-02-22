Битва гламурних комбінезонів з вирізами: Іггі Азалія vs Стеффлон Дон

Обидві дівчата доповнили це ефектне вбрання високими чорними чоботями.

Минулого тижня в межах Тижня моди в Лондоні відбувся показ колекції бренду Poster Girl, речі якого вирізняються особливою сміливістю та сексуальністю. Однією з гостей показу стала британська реперша Стеффлон Дон, дівчину сфотографували на вулиці папараці. Стеффлон була одягнена у чорний відвертий комбінезон вартістю 300 доларів. Вбрання мало сексуальні вирізи спереду і спокусливе декольте, а також було напівпрозорим і прикрашене стразами та кристалами, що переливаються, у вигляді сердець.

Стеффлон Дон / Getty Images

Через кілька днів у такому ж вбранні з'явилася і австрало-американська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія. 31-річна зірка одягла цей обтислий комбінезон із розсипом страз для свого виступу в казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі.

Іггі Азалія / Getty Images

До речі, у схожих луках раніше з'являлися й інші зірки. Кайлі Дженнер, наприклад, обрала ромпер м'ятного кольору, а Дуа Ліпа – малинового.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Дуа Ліпа / Instagram Дуа Ліпи

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