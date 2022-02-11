Битва "голих" суконь моделей на вечірці в Нью-Йорку: Сінді Кімберлі проти Прітіки Сваруп

Битва "голих" суконь моделей на вечірці в Нью-Йорку: Сінді Кімберлі проти Прітіки Сваруп

Останнім часом відвертим вирізом чи високим розрізом особливої уваги до себе не привернеш. Доводиться буквально з себе виходити, щоб бути поміченою.

Вчора, 10 лютого, відбулася вечірка The Daily Front Row, присвячена 20-річчю Тижня моди в Нью-Йорку. Захід зібрав багатьох знаменитостей зі світу моди.

Відомі моделі продемонстрували гарні образи, деякі з яких були досить відвертими. Найвідвертішими були образи іспанської моделі Сінді Кімберлі та американської моделі Прітіки Сваруп.

Сінді Кімберлі / Getty Images

Іспанська модель та зірка Instagram 23-річна Сінді Кімберлі одягла дуже цікаву напівпрозору сукню з принтом чоловічого костюма у смужку з сорочкою та краваткою. Але під спалахами фотокамер тканина стала абсолютно прозорою і Сінді била практично голою в самих чорних стрінгах.

Притика Сваруп / Getty Images

Ще одну "голу" сукню продемонструвала інша модель 24-річна Прітіка Сваруп. Вона одягла зовсім прозору довгу сукню-сітку з блискітками. Щоправда, на відміну від Сінді Кімберлі, одягла під сукню повний комплект досить закритої спідньої білизни.

Getty Images

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