Битва купальників медалісток Олімпійських ігор: Ольга Харлан, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх

Погортавши Instagram Олімпійських медалісток 2024, ми зібрали добірку їхніх знімків і відео у купальниках, якими вони діляться не часто.

33-річна фехтувальниця Ольга Харлан, яка завоювала бронзову медаль та у складі збірної України з фехтування – золоту, поділилася серією світлин у стильному купальнику із синьо-жовтим квітковим принтом від українського бренду Pitaya. Він складався з плавок і топа з довгими рукавами, який застібався на спині.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Напередодні свого 33-річчя фехтувальниця насолоджувалася відпочинком на морі у патріотичному блакитно-жовтому бікіні.

Ольга релаксувала на березі моря у яскраво-помаранчевому бікіні.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

А для прогулянки на яхті зі своїм коханим спортсменка одягла блакитний купальник.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

29-річна легкоатлетка Ірина Геращенко, яка отримала бронзову медаль у стрибках у висоту, позувала на узбережжі у суцільному купальнику з різнокольоровим принтом і вирізом на спині.

Ірина Геращенко/Instagram Ірини Геращенко

Ірина продемонструвала уштрасану або позу верблюда, за її словами, – одну з небагатьох асан у йозі, яку вона може виконати.

Ірина Геращенко/Instagram Ірини Геращенко

У цьому самому купальнику і вже у позі лотоса вона сфотографувалася зі своїм домашнім улюбленцем – померанським шпіцом.

Ірина Геращенко/Instagram Ірини Геращенко

А в СПА вона сходила у бікіні, яке складалося з червоного ліфа і чорних плавок на зав'язках.

Ірина Геращенко/Instagram Ірини Геращенко

Ірина Геращенко/Instagram Ірини Геращенко

Є в колекції спортсменки і суцільний купальник із леопардовим принтом. У ньому вона насолоджувалася відпочинком у карпатському чані.

22-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола "золото" у стрибках у висоту, продемонструвала струнку фігуру і ноги на португальському пляжі Монте-Гордо у блакитному купальнику з принтом.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

У цьому самому купальнику Магучіх сфотографувалася і на пляжі у Чорноморську. Свій лук вона доповнила жовтою кепкою.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Дівчина приймала сонячні ванни на узбережжі у блідо-рожевому купальнику з квітковим принтом і ліфом-бандо.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

А під скелею у португальському регіоні Алгарве Ярослава позувала у купальнику з кольоровим принтом і рюшами на плавках.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

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