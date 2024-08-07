Битва купальників медалісток Олімпійських ігор: Ольга Харлан, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх

Розглядаємо фото у купальниках перших переможниць Олімпійських ігор 2024.
Погортавши Instagram Олімпійських медалісток 2024, ми зібрали добірку їхніх знімків і відео у купальниках, якими вони діляться не часто.
33-річна фехтувальниця Ольга Харлан, яка завоювала бронзову медаль та у складі збірної України з фехтування – золоту, поділилася серією світлин у стильному купальнику із синьо-жовтим квітковим принтом від українського бренду Pitaya. Він складався з плавок і топа з довгими рукавами, який застібався на спині.
Напередодні свого 33-річчя фехтувальниця насолоджувалася відпочинком на морі у патріотичному блакитно-жовтому бікіні.
Ольга релаксувала на березі моря у яскраво-помаранчевому бікіні.
А для прогулянки на яхті зі своїм коханим спортсменка одягла блакитний купальник.
29-річна легкоатлетка Ірина Геращенко, яка отримала бронзову медаль у стрибках у висоту, позувала на узбережжі у суцільному купальнику з різнокольоровим принтом і вирізом на спині.
Ірина продемонструвала уштрасану або позу верблюда, за її словами, – одну з небагатьох асан у йозі, яку вона може виконати.
У цьому самому купальнику і вже у позі лотоса вона сфотографувалася зі своїм домашнім улюбленцем – померанським шпіцом.
А в СПА вона сходила у бікіні, яке складалося з червоного ліфа і чорних плавок на зав'язках.
Є в колекції спортсменки і суцільний купальник із леопардовим принтом. У ньому вона насолоджувалася відпочинком у карпатському чані.
22-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола "золото" у стрибках у висоту, продемонструвала струнку фігуру і ноги на португальському пляжі Монте-Гордо у блакитному купальнику з принтом.
У цьому самому купальнику Магучіх сфотографувалася і на пляжі у Чорноморську. Свій лук вона доповнила жовтою кепкою.
Дівчина приймала сонячні ванни на узбережжі у блідо-рожевому купальнику з квітковим принтом і ліфом-бандо.
А під скелею у португальському регіоні Алгарве Ярослава позувала у купальнику з кольоровим принтом і рюшами на плавках.
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