Битва купальників: Сара Сампайо vs Розі Гантінгтон-Вайтлі

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret — Сара Сампайо — вирушила з подругами в Лас-Вегас, де вони влаштували дівич-вечір — веселилися на вечірках і побували на концерті Адель. А після цього вирушили до сауни, звідки модель показала фото у купальнику.

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Сара без макіяжу та з пучком на голові позувала у чорному злитому купальнику з білою окантовкою від бренду Monday Swimwear.

Такий же купальник обрала інша зірка — 37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі. У ньому вона відпочивала у спа якогось японського готелю.

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