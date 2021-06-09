Битва купальників вагітної Каті Осадчої: трав'яний з рюшами vs чорний с вирізом

Ведуча "Світського життя" поділилася новими знімками з турецького курорту.
Катя Осадча потішила своїх фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку у Туреччині, який вона проводить разом з чоловіком Юрієм Горбуновим.
Ведуча дістала із валізи новий стильний купальник і похизувалася ним перед шанувальниками. Катя підкреслила вагітний живіт суцільним купальником трав'яного кольору з рюшами. Пляжний лук вона доповнила білим капелюхом із перловою ниткою від українського дизайнера Руслана Багінського та чорними окулярами. Позувала зірка на дивані на терасі.
Показала Осадча і селфі з чоловіком Юрієм.
Телезірка також похизувалася пікантним декольте у чорному купальнику з V-подібним вирізом. Її шию прикрашало намисто.
Здається, Катя взяла з собою повну валізу купальників. Раніше вона продемонструвала пляжний лук у чорно-білому бікіні.
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