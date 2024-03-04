Битва мінісуконь з квітами: радіоведуча Ешлі Робертс vs співачка Анітта

Після церемонії BRIT Awards, де вручали головні музичні нагороди Великої Британії, відбулася вечірка Universal Music BRIT Awards, яку відвідало багато знаменитостей.

Яскравим образом на заході привернула увагу радіоведуча та колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс. Зірка одягла мінісукню коралового кольору від британського бренду David Koma представленого в колекції осінь-зима 2023 року.

Сукня мала ефектний розріз збоку спідниці, який прикрашали великі лакові квіти. Також у неї була одна оригінальна бретелька, а друга була просто стрічкою тканини, яка одягалася як чокер і була теж прикрашена квіткою. Образ Ешлі доповнила срібними босоніжками на підборах, високою зачіскою та червоною сумкою Bottega Veneta із вузлом.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Однак Роберт не єдина зірка, яка одягала цю коралову мінісукню. У такому ж вбранні восени 2023 року в США на відкритті розкішного ресторану в італійському стилі Casadonna з'явилася латиноамериканська співачка Аніта. Образ вона доповнила бежевими босоніжками з ремінцями, декількома прикрасами та макіяжем із чорними стрілками.

Аніта / Фото: Getty Images

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