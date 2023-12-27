Битва мінісуконь з пір'ям: Ніколь Шерзінгер vs. Лаіс Рібейро

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – була запрошена запалити різдвяні вогні над Ковент-Гарден, районом Лондона, де зосереджені головні театри та розважальні заклади.

Ніколь Шерзінгер запалила вогні над Ковент-Гарден / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Для урочистого заходу артистка вибрала ефектне вбрання: молочну асиметричну мінісукню з одним рукавом і пір'ям, розшиту паєтками, яку доповнила чорними блискучими туфлями на високих підборах.

Схожа сукну, але червоного кольору від бренду REVOLVE одягла 33-річна бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Лаіс Рібейро – на світський захід в Аспені. Свій образ вона доповнила червоною помадою та зачіскою з "мокрим" ефектом.

Лаіс Рібейро / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

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