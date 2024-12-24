Битва напівпрозорих суконь: Джорджина Родрігес vs Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дві знаменитості обрали одну й ту саму довгу сукню з кристалами для своїх вечірніх виходів.

Дівчата вийшли в світ у довгій чорній сукні-водолазці, розшитій кристалами, від бренду Alaïa, її вартість становить 2900 євро.

maison-alaia.com

30-річна модель та інфлуенсер Джорджина Родрігес з'явилася у ній на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі. Свій образ вона доповнила бежевими босоніжками, яскравим макіяжем, довгим червоним манікюром, прикрасами із діамантами та укладанням на один бік.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

А 37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – одягла цю сукню на боксерський поєдинок між боксерами Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який пройшов у Саудровській Аравії. Свій вечірній образ модель доповнила клатчем-серце теж від цього бренду, гарним укладанням з локонами та макіяжем з рожевою помадою.

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

instagram.com/rosiehw

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