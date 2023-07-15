Битва напівпрозорих суконь з рюшами: Вікторія Бекхем vs Зої Салдана

Знаменитості одягли на світські заходи однакові сукні.
Ніжна асиметрична сукня від британської дизайнерки Вікторії Бекхем, яку вона представила публіці в колекції весна-літо 2024, викликала ажіотаж у модному світі, коли сама її творчиня з'явилася в ній на публіці. Вбрання мало тонкі бретельки, напівпрозору тканину і оборки на талії, одна з яких була зроблена у вигляді квітки.
Цю сукню вона одягла на показ бренду Jacquemus у Парижі та доповнила клатчем з ланцюжком і високими літніми чоботями з відкритим мисом пастельно-сірого відтінку.
Також Бекхем уклала довге волосся у легкі хвилі та одягла сонцезахисні окуляри.
Через деякий час у такому ж вбранні, але насиченого фіолетового відтінку, на публіку в Лондоні вийшла акторка Зої Салдана. Це вбрання від бренду Victoria Beckham зірка "Аватара" одягла на прем'єру нового шпигунського серіалі, де зіграла головну роль.
Образ Зої теж доповнила чоботями з відкритим мисом, декількома прикрасами та новою зачіскою – вона відрізала довге волосся у каре.
Нещодавно ми також розповідали, що у однакових червоних сукнях на публіці з'явилися британська співачка Лілі Аллен та американська акторка Емма Робертс.
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