Битва образів: Нікі Гілтон vs Леді Амелія Спенсер

Зірки часто вибирають однакові вбрання для світських виходів. Кому з дівчат образ личить більше?

Племінниця принцеси Діани Леді Амелія Спенсер вийшла у світ в оригінальній золотій сукні від бренду Michael Kors. Вбрання дівчини було повністю розшите кристалами золотого кольору, які розкішно сяяли у променях софітів. Образ вона доповнила лаконічними чорними босоніжками та "мокрим" укладанням. Такий образ зірка обрала для вечірки Tatler Little Black Book, що відбувалася у Лондоні.

Леді Амелія Спенсер / Getty Images

Але золота сукня цього фасону досить популярна серед зірок. Раніше в цьому вбранні сяяла на червоній доріжці 15-ї щорічної церемонії вручення нагороди Golden Heart Awards Нікі Гілтон. Гламурне золотий міні з довгими рукавами вона поєднала із золотистими туфлями-човниками та клатчем.

Нікі Гілтон / Associated Press

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