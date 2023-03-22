Битва образів у оксамитових синіх сукнях: Наомі Кемпбелл vs Аміна Муадді

Дві зірки віддали перевагу луку від культового бренду.
Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала захід Visionary Arts Awards, де їй вручили нагороду на знак визнання її кар'єри у сфері моди та активної діяльності протягом понад чотирьох десятиліть.
Для своєї появи на публіці зірка одягла синю сукню Schiaparelli з шлейкою-Галтером у вигляді масивного золотого ланцюга. З'єднання бретельки і сукні прикрашала велика металева блакитна квітка у вигляді ока.
Образ Наомі доповнила золотими сережками, безліччю браслетів на зап'ястях та чорними туфлями з імітацією пальців. Також вона одягла перуку з довгим прямим волоссям.
Однак Кемпбелл не перша знаменитість, яка обирає цю гарну сукню для заходу. У січні в такому вбранні з'явилася в Парижі дизайнерка взуття Аміна Муадді. Вона відвідала показ кутюрної колекції бренду Schiaparelli.
Образ Аміна доповнила золотою сумкою з короткою ручкою та масивними сережками із синім камінням, які поєднувалися з декором її вбрання. Волосся дизайнерка уклала в зачіску в стилі Y2K, а для макіяжу використовувала нюдові відтінки.
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