Битва образів у оксамитових синіх сукнях: Наомі Кемпбелл vs Аміна Муадді

Британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала захід Visionary Arts Awards, де їй вручили нагороду на знак визнання її кар'єри у сфері моди та активної діяльності протягом понад чотирьох десятиліть.

Для своєї появи на публіці зірка одягла синю сукню Schiaparelli з шлейкою-Галтером у вигляді масивного золотого ланцюга. З'єднання бретельки і сукні прикрашала велика металева блакитна квітка у вигляді ока.

Образ Наомі доповнила золотими сережками, безліччю браслетів на зап'ястях та чорними туфлями з імітацією пальців. Також вона одягла перуку з довгим прямим волоссям.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Однак Кемпбелл не перша знаменитість, яка обирає цю гарну сукню для заходу. У січні в такому вбранні з'явилася в Парижі дизайнерка взуття Аміна Муадді. Вона відвідала показ кутюрної колекції бренду Schiaparelli.

Образ Аміна доповнила золотою сумкою з короткою ручкою та масивними сережками із синім камінням, які поєднувалися з декором її вбрання. Волосся дизайнерка уклала в зачіску в стилі Y2K, а для макіяжу використовувала нюдові відтінки.

Аміна Муадді / Фото: Getty Images

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