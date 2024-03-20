Битва образів у величезних червоних шубах: Леоні Ганне vs Анна Делло Руссо

У Мілані, під час шоу бренду Ferragamo, яке відбулося у межах Тижня моди осінь-зима 2024-2025, на публіці у схожих образах з'явилося дві знаменитості.

61-річна Анна Делло Руссо — редакторка, колекціонерка та світська левиця — поєднала величезну червону шубу з чорними лаковими чоботами та чорними сонцезахисними окулярами від Balenciaga.

Також вона одягла сережки з великими намистинами Dior і розпустила волосся.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

У такій же шубі на показ прийшла і німецька фешн-блогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне. Дівчина поєднала шубу трендового червоного кольору з червоною сумкою, босоніжками на танкетці та коричневим костюмом.

Волосся вона зібрала у високу зачіску та додала до образу прикраси Tiffany & Co.

Леоні Ганнe / Фото: Getty Images

Екошуби кілька років тому були головним зимовим трендом і на тлі того, що натуральне хутро вже не прийнятне в суспільстві, такий формат дуже сподобався багатьом. Шуби зі штучного хутра продавалися у всіляких кольорах і фасонах, але згодом їх витіснили зручніші куртки. Але судячи з останніх появ зірок на публіці та нових колекціях брендів, тренд на цей вид верхнього одягу повертається.

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