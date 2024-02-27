Битва образів Versace: Брі Ларсон vs Клаудія Шиффер

Обидві зірки приміряли вбрання від італійського бренду.
34-річна Брі Ларсон, відома шанувальникам фільмів Marvel за роллю Капітана Марвел, відвідала вручення премії Гільдії кіноакторів, яке відбулося 24 лютого у концертному залі Shrine Auditorium, у Лос-Анджелесі. Актриса обрала для своєї появи вбрання від бренду Atelier Versace, що складалося з кроптопу з довгими рукавами та вузлом, а також довгої спідниці з вузлами з боків.
Як виявилося, цей лук був натхнений образом топмоделі та зірки 90-х – Клаудії Шиффер, про що вона сама повідомила у своєму Instagram і показала архівне фото, на якому позує біля білого автомобіля Fiat. На ній рожевий топ, зав'язаний на вузол, і рожева спідниця з двома бантиками з боків. Вбрання це так само від Versace. Фото було зроблено у 90-х роках.
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