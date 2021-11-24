Битва образів від Alexander McQueen: Джессіка Честейн vs Джуно Темпл

Акторки одягли однакові топи від знаменитого бренду, але мали зовсім різний вигляд у них.

У вересні 2021 року акторка Джесіка Честейн з'явилася на прем'єрі фільму "Очі Теммі Фей", який показували під час Міжнародного кінофестивалю у Торонто. У цьому фільмі Джессіка зіграла головну роль, тому під час прем'єри була зіркою вечора. Вона обрала вбрання від бренду Alexander McQueen, яке складалося з білого кроптопу та довгого асиметричного на бретельках, який був повністю розшитий бісером та лелітками.

Свій образ вона тоді доповнила класичними чорними штанами з модними розрізами, лакованими туфлями-човниками та розкішним клатчем-кастетом, також від бренду Alexander McQueen.

Джессіка Честейн / Getty Images

Але всього через місяць у такому ж луці вийшла на фотокол інша зірка — британська акторка Джуно Темпл. Вона відвідала запуск кампанії Celebrate Big, Love Even Bigger, захід відбувався у Лос-Анджелесі. Верх вбрання у Джуно був такий самий, як і в Джессіки, але ось поєднала дівчина його з чорними лосинами, черевиками Versace на грубій підошві і двома сумками від Versace — рожевою сатиновою на короткій ручці і мініатюрною червоною, прикрашеною стразами.

Джуно Темпл / Getty Images

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