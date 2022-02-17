Битва образів від Altuzarra: акторка Рейчел Броснаген vs блогерка Джессіка Ван

Попри однакові вбрання, у своїх луках дівчата використовували різні аксесуари.

Минулого місяця зірка серила "Дивовижна місіс Мейзел" потрапила під приціл папараці дорогою на програму Джиммі Кіммела. Рейчел Броснаген була одягнена в синій костюм від американського бренду Altuzarra, що складається з блузи зі шнурівкою та довгої спідниці.

Доповнила вона образ гостроносими босоніжками та невеликою сумкою. Також були продумані й інші дрібниці: манікюр, прикраси та макіяж, адже всі вони теж були виконані у синіх відтінках.

Рейчел Броснаген / Getty Images

Під час Тижня моди в Нью-Йорку в такому ж вбранні з'явилася модна блогерка Джессіка Ван. Дівчина одягла цей образ для показу Altuzarra, однак, на відміну від Рейчел, її аксесуари були інших відтінків: сумка - чорною, а мюлі з квадратним мисом - гарбузового кольору. Також цікавою деталлю став чорний широкий пояс на талії.

Джессіка Ван / Getty Images

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