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Битва образів від Balenciaga: Кім Кардашян vs Блейк Лайвлі

Битва образів від Balenciaga: Кім Кардашян vs Блейк Лайвлі

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Дівчата одягли однакові костюми.

Червоний спортивний костюм з колаборації Adidas x Balenciaga сподобався одразу двом зіркам – актрисі Блейк Лайвлі та інфлюенсеру та бізнесвумен Кім Кардашян.

Блейк одягла костюм на стадіон Allegiant, у Лас-Вегасі, де відбулася одна з головних спортивних подій країни – Супербоул. Її на трибунах зняли папараці.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / © Associated Press
Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

А Кім у такому ж образі зробила селфі у своїй вбиральні – вона продовжує бути амбасадором бренду і часто з'являється у його стильних луках.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

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