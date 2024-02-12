Битва образів від Balenciaga: Кім Кардашян vs Блейк Лайвлі

Дівчата одягли однакові костюми.
Червоний спортивний костюм з колаборації Adidas x Balenciaga сподобався одразу двом зіркам – актрисі Блейк Лайвлі та інфлюенсеру та бізнесвумен Кім Кардашян.
Блейк одягла костюм на стадіон Allegiant, у Лас-Вегасі, де відбулася одна з головних спортивних подій країни – Супербоул. Її на трибунах зняли папараці.
А Кім у такому ж образі зробила селфі у своїй вбиральні – вона продовжує бути амбасадором бренду і часто з'являється у його стильних луках.
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