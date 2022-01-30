Битва сексуальних купальників Кім Кардашян: рожевий vs чорний

41-річна зірка реаліті та ікона стилю у модних купальниках продемонструвала сексуальні форми.

Під час свого відпочинку у теплих краях Кім Кардашян тішила фоловерів пікантними знімками у стильних купальниках. Пропонуємо оцінити її пляжні луки у двох сексуальних бікіні та обрати, яке ж їй більше пасує?

Зірка реаліті приймала сонячні ванни на шезлонгу у рожевому купальнику на зав'язках. На обличчі вона мала масивні окуляри.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Щоб мати ще спокусливіший вигляд, вона вимазала тіло олією для засмаги. Особливо сексуальний вигляд у цьому купальнику мав її пишний бюст.

Кардашян також хизувалася на пляжі курорту у чорному бікіні. Аутфіт вона доповнила чорною бейсболкою та чорними прямокутними окулярами. Позувала Кім, лежачи на піску.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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