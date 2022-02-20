Битва стильних бікіні Кім Кардашян: чорне vs рожеве

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка обожнює вихвалятися сексуальною фігурою в бікіні.

Кім Кардашян останнім часом часто тішила фоловерів в Instagram пікантними знімками у купальниках. Світлини були зроблені під час її відпочинку на екзотичному острові.

А нещодавно на День Валентина зірка реаліті опублікувала кадри, зроблені на знімальному майданчику.

Спочатку красуня продемонструвала сексуальні форми у крихітному чорному бікіні. У руках над головою вона тримала чорне серце з назвою її власного бренду SKIMS.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Потім Кім похизувалася спокусливою фігурою у рожевому купальнику. Вона сіла біля сходів. В одній руці інфлюенсерка тримала надувне чорне серце.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

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