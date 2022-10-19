Битва суконь незвичайного фасону: Кім Кардашян vs Гайді Клум

Зазвичай американська зірка Кім Кардашян носить вбрання від Balenciaga, оскільки співпрацює з цим брендом, але для одного зі своїх нещодавніх виходів обрала лук від не менш відомого та епатажного Ріка Оуенса.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На Кім була сукня кольору металік з пікантним декольте та оголеними плечима. Обрыз Кім доповнила накидкою такого ж кольору, яку опустила нижче ліктів. На руках у неї були широкі парні браслети.

Але як виявилося, зірка реаліті не єдина, кому ця сукня сподобалася. У такому ж вбранні, тільки чорного кольору, була помічена німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум. У цій ефектній сукні вона з'явилася на нью-йоркській вечірці з нагоди 150-річчя Harper's Bazaar Icons та Bloomingdale.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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