Битва суконь Versace: Клаудія Шиффер vs Софія Вергара

Чорна сукня з цікавою лінією декольте від Versace сподобалася двом зіркам – 57-річній супермоделі 90-х Клаудії Шиффер і 51-річній колумбійській актрисі Софії Вергара.

Якщо модель опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона виходить з розкішного готелю на вечерю у цій самій сукні, то актриса одягла її на The Tonight Show, куди прийшла розповісти про свою нову роль у серіалі "Гризельда".

Клаудія поєднала сукню з туфлями-човниками та сумкою, а Софія – із золотими браслетами та сережками.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

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