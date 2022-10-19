Битва суконь з ефектним декольте: Ізабель Гулар vs Джулія Фокс

Поява зірок в однакових образах — не рідкість, але все ж таки іноді цікаво подивитися, який вигляд на різних дівчатах має одна і та ж сукня.
Цього тижня 37-річна модель Ізабель Гулар разом із чоловіком-футболістом Кевіном Траппом відвідала церемонію вручення "Золотого м'яча", яка відбулася у театрі Дю Шатле в Парижі.
Манекенниця вибрала для такої події чорну сукню з вирізами в зоні декольте і під грудьми.
Автор цього вбрання бренд LaQuan Smith, а ось вперше його публіці продемонструвала модель та акторка Джулія Фокс, більш відома, як колишня дівчина Каньє Веста. Образ на подіумі доповнили білі туфлі, масивні прикраси на зап'ястях та у вухах, а також червоний манікюр. На обличчі Джулія мала яскравий макіяж.
На кому із знаменитостей образ подобається більше? Залишіть свою реакцію нижче.
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