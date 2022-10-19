Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Битва суконь з ефектним декольте: Ізабель Гулар vs Джулія Фокс

Дата публікації
Перегляди
1215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Битва суконь з ефектним декольте: Ізабель Гулар vs Джулія Фокс

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Поява зірок в однакових образах — не рідкість, але все ж таки іноді цікаво подивитися, який вигляд на різних дівчатах має одна і та ж сукня.

Цього тижня 37-річна модель Ізабель Гулар разом із чоловіком-футболістом Кевіном Траппом відвідала церемонію вручення "Золотого м'яча", яка відбулася у театрі Дю Шатле в Парижі.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press
Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Манекенниця вибрала для такої події чорну сукню з вирізами в зоні декольте і під грудьми.

Автор цього вбрання бренд LaQuan Smith, а ось вперше його публіці продемонструвала модель та акторка Джулія Фокс, більш відома, як колишня дівчина Каньє Веста. Образ на подіумі доповнили білі туфлі, масивні прикраси на зап'ястях та у вухах, а також червоний манікюр. На обличчі Джулія мала яскравий макіяж.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press
Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

На кому із знаменитостей образ подобається більше? Залишіть свою реакцію нижче.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація