Битва суконь з ефектним декольте: Ізабель Гулар vs Джулія Фокс

Поява зірок в однакових образах — не рідкість, але все ж таки іноді цікаво подивитися, який вигляд на різних дівчатах має одна і та ж сукня.

Цього тижня 37-річна модель Ізабель Гулар разом із чоловіком-футболістом Кевіном Траппом відвідала церемонію вручення "Золотого м'яча", яка відбулася у театрі Дю Шатле в Парижі.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Манекенниця вибрала для такої події чорну сукню з вирізами в зоні декольте і під грудьми.

Автор цього вбрання бренд LaQuan Smith, а ось вперше його публіці продемонструвала модель та акторка Джулія Фокс, більш відома, як колишня дівчина Каньє Веста. Образ на подіумі доповнили білі туфлі, масивні прикраси на зап'ястях та у вухах, а також червоний манікюр. На обличчі Джулія мала яскравий макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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