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Битва суконь з ефектними вирізами: кому зі знаменитостей вбрання личить більше

Битва суконь з ефектними вирізами: кому зі знаменитостей вбрання личить більше

Нур Аріда / Фото: Getty Images

Оригінальний дизайн сукні привернув увагу багатьох зірок.

Минулого тижня під час прем'єри фільму Рідлі Скотта "Гладіатор II" актор Педро Паскаль вийшов на червону доріжку зі своєю сестрою Люкс Паскаль, яка є трансгендерною персоною та досить відомою акторкою.

Красуня обрала для заходу розкішну сукню чорного кольору та з важкого оксамиту. Вбрання було від бренду Stephane Rolland.

Її довге вбрання мало високу горловину та рукави з рукавичками, також сукню прикрашало шлейф і величезні вирізи на талії та стегні, прикрашені зеленою брошкою. Вбрання мало цікавий вигляд і привертало увагу.

Педро та Люкс Паскаль / © Associated Press
Педро та Люкс Паскаль / Фото: Associated Press

Проте акторка була не єдиною, хто вирішив справити враження такою сукнею. Місяцем раніше таке ж вбрання одягла американо-ліванська модель Нур Аріда на захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся в Марракеші.

Нур Аріда / © Getty Images
Нур Аріда / Фото: Getty Images

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