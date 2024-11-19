Битва суконь з ефектними вирізами: кому зі знаменитостей вбрання личить більше

Минулого тижня під час прем'єри фільму Рідлі Скотта "Гладіатор II" актор Педро Паскаль вийшов на червону доріжку зі своєю сестрою Люкс Паскаль, яка є трансгендерною персоною та досить відомою акторкою.

Красуня обрала для заходу розкішну сукню чорного кольору та з важкого оксамиту. Вбрання було від бренду Stephane Rolland.

Її довге вбрання мало високу горловину та рукави з рукавичками, також сукню прикрашало шлейф і величезні вирізи на талії та стегні, прикрашені зеленою брошкою. Вбрання мало цікавий вигляд і привертало увагу.

Педро та Люкс Паскаль / Фото: Associated Press

Проте акторка була не єдиною, хто вирішив справити враження такою сукнею. Місяцем раніше таке ж вбрання одягла американо-ліванська модель Нур Аріда на захід Fashion Trust Arabia 2024, який відбувся в Марракеші.

Нур Аріда / Фото: Getty Images

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