Битва суконь з перлами: Шарліз Терон vs Діана Крюгер

Відомі акторки одягли сукні від одного бренду.

Вбрання з перлами від французького Модного дому Givenchy користується серед знаменитостей особливою популярністю, адже останнім часом у схожих образах на публіці з'явилося аж дві знаменитості — акторки Шарліз Терон та Діана Крюгер.

Голлівудська зірка Шарліз Терон прийшла у сукні з напівпрозорим верхом та чорною атласною спідницею на церемонію відкриття нового бутика Breitling Meatpacking District у Нью-Йорку.

Сукня акторки була вінтажною і з колекції 2003 року. Доповнила вона образ жакетом та сандалями.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Але у сукні схожого дизайну Діана Крюгер з'явилася в Нью-Йорку в театрі Девіда Х. Коха, де відбувся щорічний галавечір New York City Ballet 2023. Її вбрання було незвичайного дизайну, адже спереду його прикрашала імітація прозорості, а також вишивка перлинами. Сукня мала невеликий шлейф, а також довгі рукави.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

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