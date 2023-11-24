Битва суконь з пишною бальною спідницею: Чарлі Говард vs Сара Джессіка Паркер

Дві знаменитості одягли однакові сукні.
Британська модель та активістка Чарлі Говард відвідала вечірку British Vogue 2023 "Forces For Change", яка відбулася в Лондоні. На заході знаменитість позувала у гарній чорній сукні міді з плісованою спідницею та відкритими плечима від бренду Carolina Herrera.
Спідниця вбрання була з тонкого фатина і мала багато шарів, а ось верх виконаний зі щільної чорної тканини з вирізами спереду.
Образ Чарлі доповнила діамантовим кольє, гарним вечірнім макіяжем та гламурними босоніжками зі стразами. Волосся зірка зібрала у гладку зачіску.
Однак цією сукнею Говард вирішила повторити успіх іншої знаменитості — акторки Сари Джессіки Паркер. У такій самій сукні від Carolina Herrera Паркер відвідала галавечір у Нью-Йорку New York City Ballet 2023 у театрі Девіда Х. Коха.
Як вважаєте, кому із зірок сукня личить більше?
Читайте також:
- У фіолетовій сукні та туфлях з бантами: елегантна Сара Джессіка Паркер на заході у Нью-Йорку
- Змінила сумку Fendi на Chanel: чарівна Сара Джессіка Паркер на вечірці у Нью-Йорку
- Надихаються старим вбранням: образ Кері Бредшоу, який скопіювали для серіалу "І просто так..."