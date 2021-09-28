Битва суконь з відвертим декольте: Єва Лонгорія vs Олівія Родріго

Зіркові красуні відвідали один захід у схожих вбраннях від Saint Laurent.

Єва Лонгорія днями відвідала урочисте відкриття Музею Американської кіноакадемії, яке відбулося у Лос-Анджелесі.

Там акторка з'явилася в елегантній чорній сукні до підлоги від Saint Laurent на тонких бретельках і з невеликим шлейфом. Вбрання мало цікаве відверте глибоке декольте, яке притягувало погляди всіх довкола. Сукня чудово підкреслила її сексуальну фігуру.

Єва Лонгорія / Associated Press

Аутфіт Єва доповнила елегантною зачіскою, розкішними сережками David Webb і макіяжем з акцентом на червоній помаді. Зону декольте актриса вирішила залишити без прикрас, щоб не відволікати уваги від бюсту. Лонгорія мала дивовижний вигляд.

Єва Лонгорія / Associated Press

У схожій сукні від Saint Laurent на цьому ж заході з'явилася 18-річна американська акторка і співачка Олівія Родріго. Вартість її вбрання становить 4600 доларів.

Олівія Родріго / Getty Images

Її сукня була без бретелей і декольте було більш відвертим, ніж у Єви. Воно ледве прикривало сексуальні груди Олівії.

Олівія Родріго / Getty Images

Співачка зробила собі зачіску-пучок, випустивши спереду хвилясті пасма, і зробила макіяж з червоною помадою. Вона, як і Лонгорія, відмовилася від прикрас на шию. Чорні босоніжки завершили лук зірки.

Нагадаємо, Олівію називають новою іконою попмузики. Цьогоріч Родріго отримала одразу три нагороди на премії MTV Video Music Awards: вона стала найкращою новою артисткою року, її композиція Drivers License стала піснею року, також вона стала найкращою виконавицею Push (програма MTV).

Крім того, Олівія стала популярною завдяки своїм ролям Пейдж Олвер у серіалі "Пейдж і Френкі" та Ніні Салазар-Робертс у "Класному мюзиклі".

Єва Лонгорія і Олівія Родріго / Getty Images

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